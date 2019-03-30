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В манеже стадиона «Арсенал» стартовал Кубок Европы по дзюдо
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В манеже стадиона «Арсенал» стартовал Кубок Европы по дзюдо

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 20 стран.

В манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоялась торжественная церемония открытия международного турнира по дзюдо Кубок Европы среди юношей и девушек до 18 лет.

Участников и гостей соревнований приветствовал глава региона Алексей Дюмин. Он отметил, что в Тульской области Кубок Европы проходит уже третий год и всегда становится ярким событием:

– Я хочу поблагодарить всех юных спортсменов – своим примером вы вдохновляете наших жителей на занятия спортом, вносите большой вклад в пропаганду здорового образа жизни. Поскольку Кубок Европы – это рейтинговый турнир, уверен, что грядущие схватки обещают быть очень зрелищными и интересными.

На церемонии открытия присутствовали заслуженные мастера спорта России, Олимпийские чемпионы Лондона 2012 года Арсен Галстян и Иван Нифонтов. Также в мероприятии участвовали генеральный директор тульского предприятия «МехМаш» Александр Швыков и его первый заместитель – технический директор Дмитрий Афоничев. Предприятие давно оказывает большую поддержку развитию дзюдо в Тульской области.

На татами вышли более 300 дзюдоистов из России, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Дании, Испании, Италии, Киргизии, Латвии, Молдавии, Португалии, Словакии, Таджикистана, Турции, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии.

Турнир продолжится в воскресенье, 31 марта. Вход на поединки – свободный.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:10 +4
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