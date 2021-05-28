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Молодежка «Арсенала» с рекордным счетом разгромила «Сатурн»
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Молодежка «Арсенала» с рекордным счетом разгромила «Сатурн»

Юные канониры забили в ворота егорьевских футболистов 9 мячей.

На стадионе академии «Арсенал» состоялся матч дублирующих составов «Арсенала» и «Сатурна» (г. Егорьевск, Московская область). Судил игру Юрий Дедов из Санкт-Петербурга.

Туляки вышли на поле следующим составом: Мухин, Суханов, Ломакин (Клюшкин, 72), Глойдман (Старовойтов, 77), Хабибов (Кротов, 62), Кайнов, Майсиев, Приходной (Шехов, 46), Тузиков (Уридия, 52), Конев (Лейбин, 70), Стрельчук (Макаров, 70).

Состав «Сатурна»: Абоимов, Сафонов (Мусаев, 59), Мотовилов (Коротких, 26), Худенко, Ненартович (Якушев, 87), Ващенко (Богатов, 46), Попович, Шипунов, Першин (Бовдуй, 67), Половцев (Павленко, 54), Галимзянов.

Предупреждены Худенко (16), Ващенко (37), Шипунов (60), Абоимов (65). На 68-й минуте за второе предупреждение был удален Шипунов. В этом матче арсенальцы забивали на любой вкус, а нападающий Конев и защитник Суханов оформили хет-трики. Гостям ни разу не удалось поразить ворота туляков, матч завершился со счетом 9:0. Для дублирующего состава оружейников это новый рекорд!

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