В Алексине ищут вандалов, испортивших городскую клумбу

Фото: vk.com/aleksin.tularegion.

Неизвестные с корнем вырвали тюльпаны и разбросали их по асфальту.

В алексинском микрорайоне Соцгород в ночь на 17 мая на клумбе вокруг стелы «Город воинской доблести» неизвестные вырвали с корнем тюльпаны и разбросали их вокруг.

«Неужели жить на помойке, в грязи вам приятнее и комфортнее? Стыдно, вандалы! Перенаправьте свою энергию в доброе, созидательное русло», – советуют городские чиновники в группе «ВКонтакте».

Администрация Алексина просит всех, кто располагает информацией о инциденте, позвонить по телефонам: 4-71-20 и 8 (953) 429-45-45.

UPD: Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД по Тульской области, к ним поступило заявление о происшествии. Полиция проводит проверку.