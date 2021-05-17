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В Алексине ищут вандалов, испортивших городскую клумбу
Фото: vk.com/aleksin.tularegion.

В Алексине ищут вандалов, испортивших городскую клумбу

Неизвестные с корнем вырвали тюльпаны и разбросали их по асфальту.

В алексинском микрорайоне Соцгород в ночь на 17 мая на клумбе вокруг стелы «Город воинской доблести» неизвестные вырвали с корнем тюльпаны и разбросали их вокруг.

«Неужели жить на помойке, в грязи вам приятнее и комфортнее? Стыдно, вандалы! Перенаправьте свою энергию в доброе, созидательное русло», – советуют городские чиновники в группе «ВКонтакте».

Администрация Алексина просит всех, кто располагает информацией о инциденте, позвонить по телефонам: 4-71-20 и 8 (953) 429-45-45.

UPD: Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД по Тульской области, к ним поступило заявление о происшествии. Полиция проводит проверку. 

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