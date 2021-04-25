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Юный туляк Степан Гордеев в очередной раз стал победителем турнира по вольной борьбе

Юный туляк Степан Гордеев в очередной раз стал победителем турнира по вольной борьбе

24-25 апреля в Ленинградской области прошел Региональный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти М.И. Седюка и воинов, погибших в локальных конфликтах.

24-25 апреля в Ленинградской области прошел Региональный турнир по спортивной (вольной) борьбе, посвященный памяти М.И. Седюка и воинов, погибших в локальных конфликтах. 

Ученик МБОУ «Центр образования N 58 «Поколение будущего» Степан Гордеев стал победителем в весовой категории 53 кг. 

Спепан учится в шестом классе, а вольной борьбой занимается с пяти лет. Тренирует его Алексей Лившиц, работающий в Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва Тульской области.

Это очередная победа Степана, который является неоднократным  победителем и призером региональных,  всероссийских и международных турниров.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:04 +9
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