Юный туляк Степан Гордеев в очередной раз стал победителем турнира по вольной борьбе

24-25 апреля в Ленинградской области прошел Региональный турнир по спортивной (вольной) борьбе, посвященный памяти М.И. Седюка и воинов, погибших в локальных конфликтах.



Ученик МБОУ «Центр образования N 58 «Поколение будущего» Степан Гордеев стал победителем в весовой категории 53 кг.



Спепан учится в шестом классе, а вольной борьбой занимается с пяти лет. Тренирует его Алексей Лившиц, работающий в Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва Тульской области.



Это очередная победа Степана, который является неоднократным победителем и призером региональных, всероссийских и международных турниров.