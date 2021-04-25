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В Центральном парке Тулы за счет средств от переработки вторсырья обустроят экозону
фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Центральном парке Тулы за счет средств от переработки вторсырья обустроят экозону

В Туле прошла акция по сбору вторсырья «Больше не мусор».

24 апреля на Площади Искусств у Центрального парка им. П. П. Белоусова прошла акция по сбору вторичного сырья «Больше не мусор».

Жители города приносили макулатуру, жестяные банки, пластик и отработанные батарейки. Каждому участнику акции вручили подарки от партнеров.

Собранное вторсырье будет отправлено на переработку.

На вырученные средства в Центральном парке создадут современную экозону для комфортного отдыха горожан.

В парке планируют установить экологичную мебель, изготовленную из пластика, переработанных б/у пакетов, упаковочной пленки и песка. Такие скамейки идеальны для благоустройства парков: они выглядят точь-в-точь как дерево, но не горят, не выгорают и не деформируются. Экологичную мебель можно было увидеть на Площади Искусств во время работы пунктов приема вторсырья.

Организаторами акции стали министерство природных ресурсов и экологии Тульской области и региональная общественная организация «Экологическая защита» и ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Напомним, что в связи с погодными условиями, общеобластной субботник 24 апреля был отменен.

Несмотря на погоду, в тульских парках высадили саженцы. В Центральном парке посадили 100 кедров, в Баташевском саду — 20 крупномерных саженцев лип, а аллеи Комсомольского парка украсили 70 молодых деревьев бархата амурского.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:12 +5
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сбор вторсырьябольше не мусорэкозона
Место
ТулаТульская областьЦентральный парк имени Белоусова

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