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Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев дал в Туле мастер-класс юным фигуристам
Фото минспорта Тульской области.

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев дал в Туле мастер-класс юным фигуристам

Мероприятие прошло в Ледовом дворце.

В Ледовом дворце Тулы прошел мастер-класс для юных фигуристов от двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта СССР Артура Дмитриева.

Как сообщает минспорта Тульской области, цель мероприятия — поиск новых талантов и вовлечение молодого поколения в систематическое занятие спортом.

В мастер-классе приняли участие более 50 фигуристов и тренеров. Кроме воспитанников тульских спортивных школ получить уроки мастерства в Тулу прибыли спортсмены из Воронежа, Калуги, Липецка, Орла и Рязани.

Мероприятие организовано совместно с Тульской областной федерацией фигурного катания на коньках при поддержке правительства региона в рамках федеральной программы «Звездная дорожка».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:25 +2
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