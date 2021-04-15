Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев дал в Туле мастер-класс юным фигуристам

Фото минспорта Тульской области.

В Ледовом дворце Тулы прошел мастер-класс для юных фигуристов от двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта СССР Артура Дмитриева.

Как сообщает минспорта Тульской области, цель мероприятия — поиск новых талантов и вовлечение молодого поколения в систематическое занятие спортом.

В мастер-классе приняли участие более 50 фигуристов и тренеров. Кроме воспитанников тульских спортивных школ получить уроки мастерства в Тулу прибыли спортсмены из Воронежа, Калуги, Липецка, Орла и Рязани.

Мероприятие организовано совместно с Тульской областной федерацией фигурного катания на коньках при поддержке правительства региона в рамках федеральной программы «Звездная дорожка».