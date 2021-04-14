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Под Алексином пенсионер-рецидивист пытался зарезать мужа своей падчерицы

Под Алексином пенсионер-рецидивист пытался зарезать мужа своей падчерицы

Ранее злоумышленник уже был осужден за убийство и находился под административным надзором.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 68-летнему жителю Алексинского района. Он признан виновным в покушении на убийство.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 4 октября прошлого года в деревне Айдарово осужденный на праздновании дня рождения поссорился с 53-летним мужем дочери своей сожительницы и ударил его ножом.

Потерпевший смог добраться до больницы, ему оказали медицинскую помощь. Отмечается, что ранее обвиняемый отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство и с 2014 года находился под административным надзором.

Отягчающим его вину обстоятельством стало совершение преступления в условиях особо опасного рецидива. Суд приговорил преступника к семи годам колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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сегодня, в 09:05 0
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Место
Тульская областьАлексинский район

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