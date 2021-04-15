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На тульские дороги выехала мотогруппа ГИБДД

На тульские дороги выехала мотогруппа ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции будут работать, в том числе, и в режиме скрытого патрулирования.

С 15 апреля на автодорогах Тулы начала работать мотогруппа ГИБДД. Сотрудники ДПС будут проводить мероприятия по предупреждению ДТП и контролировать дорожное движение. Работа будет вестись, в том числе, в составе скрытого патруля.
 
Как сообщили в Госавтоинспекции, основными причинами ДТП с участием мотоциклов являются превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования.
 
Госавтоинспекция напоминает водителям мототранспорта о необходимости соблюдения установленного скоростного режима, важности использования мотошлема и специальных средств защиты, соблюдения требования о движении с ближним светом, о необходимости контролировать дистанцию и боковой интервал и использовать светоотражающие элементы на одежде или на мотоцикле при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:58 +3
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