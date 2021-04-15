На тульские дороги выехала мотогруппа ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции будут работать, в том числе, и в режиме скрытого патрулирования.

С 15 апреля на автодорогах Тулы начала работать мотогруппа ГИБДД. Сотрудники ДПС будут проводить мероприятия по предупреждению ДТП и контролировать дорожное движение. Работа будет вестись, в том числе, в составе скрытого патруля.