На тульские дороги выехала мотогруппа ГИБДД
Сотрудники Госавтоинспекции будут работать, в том числе, и в режиме скрытого патрулирования.
С 15 апреля на автодорогах Тулы начала работать мотогруппа ГИБДД. Сотрудники ДПС будут проводить мероприятия по предупреждению ДТП и контролировать дорожное движение. Работа будет вестись, в том числе, в составе скрытого патруля.
Как сообщили в Госавтоинспекции, основными причинами ДТП с участием мотоциклов являются превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования.
Госавтоинспекция напоминает водителям мототранспорта о необходимости соблюдения установленного скоростного режима, важности использования мотошлема и специальных средств защиты, соблюдения требования о движении с ближним светом, о необходимости контролировать дистанцию и боковой интервал и использовать светоотражающие элементы на одежде или на мотоцикле при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
Другие статьи по темам
Место