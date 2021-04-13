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Задержан подозреваемый в ночном грабеже на ул. Металлургов
Изображение Moritz Bechert с сайта Pixabay.

Задержан подозреваемый в ночном грабеже на ул. Металлургов

Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Недавно на ул. Металлургов в Туле было совершено нападение на местного жителя. Преступник нанес своей жертве несколько ударов, забрал мобильник и кошелек с 25 тыс. рублей, а затем скрылся.
 
«Потерпевший обратился в полицию, описав обстоятельства случившегося и приметы злоумышленника. При проведении оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел выяснили личность и местонахождение вероятного подозреваемого. При дальнейшей проверке подтвердилось, что к грабежу может быть причастен 35-летний неработающий ранее судимый туляк», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Подозреваемый признался в содеянном, задержан и сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям. В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж).
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:39 +5
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