«Арсенал» — «Краснодар»: Космический матч

Автор – Сергей Малютин.

На календаре уже практически середина апреля, а по-настоящему теплых весенних дней туляки пока не видели. Вчера же всем поклонникам футбола погода решила сделать подарок, порадовав теплым солнечным днем.

Много сюрпризов для своих болельщиков приготовил и клуб. Встреча «Арсенала» и «Краснодара» проходила накануне празднования юбилея первого полета человека в космос. За полтора часа до начала встречи на площади у красно-желтого мяча стартовала космическая фан-зона: межгалактический турнир по футболу для детей, выступление кавер-группы «Индиго», тематическая фотозона.

Был на фан-зоне и особенный гость. В этом году 70-летний юбилей отметил исполнитель гимна тульского «Арсенала» Аркадий Хоралов. Клуб подготовил юбиляру специальную футболку, а изменник вживую спел для болельщиков главную песню оружейников.

В преддверии встречи с «Краснодаром» болельщиков волновало, успеет ли команда восстановиться после напряженного матча с ЦСКА и смогут ли помочь оружейникам те, кто пропускал игру с армейцами из-за травмы?

По сравнению с кубковой встречей Дмитрий Парфенов сделал сразу пять изменений. Стартовый состав на игру с «быками» выглядел следующим образом: Шамов, Бауэр, Григалава, Беляев, Бурлак, Хлусевич, Э. Кангва, Костадинов, Пантелеев, Чаушич, Луценко.

Что касается краснодарцев, то новоиспеченный тренер гостей Виктор Ганчаренко предпочел обойтись без кардинальных изменений. На поле вышел примерно тот же состав, что и в предыдущей поединке с «Ахматом». Разве что стоит обратить внимание на факт появления с первых минут Скопинцева, пропустившего из-за травмы довольно много времени.

Начало встречи получилось интересным и богатым на события. «Арсенал» спокойно взял мяч под контроль и должен был забивать уже на пятой минуте. Кангва исполнил хорошую подачу с фланга в центр штрафной, где Луценко продавил оборону и пробил — Сафонов ногой отразил мяч. Пантелеев успел к добиванию, но его попытка пришлась мимо створа.

Это было только начало. Арсенальцы с большим желанием шли вперед, при этом грамотно и четко действовали сзади в обороне. Хороший момент, чтобы забить, был в середине тайма у Бауэра. Немецкий защитник разогнал атаку «Арсенала» и нанес плотный удар из-за штрафной — Сафонов не без проблем отразил мяч.

Мог забивать «Арсенал» и после одной из многочисленных подач от углового флажка. Пантелеев сделал хороший пас в штрафную «Краснодара», Сафонов в последний момент помешал Беляеву открыть счет.

Под занавес первого тайма возможность отличиться появилась у еще одного нашего защитника. Бурлак остался у ворот «Краснодара» после одного из стандартов, принял мяч на линии штрафной, убрал обманным движением защитника и пробил, но на пути оказался Эванс.

Неплохо смотрелись туляки на подборах и в верховых единоборствах. Подопечные Дмитрия Парфенова практически идеально сыграли в этих компонентах. Это позволило вести игру по своему сценарию. У «Краснодара» же игра впереди явно не шла, в действиях нападающих было много сумбура, а атакам не хватало мысли.

Несмотря на преимущество туляков по моментам, на перерыв команды отправились с нулями на табло.

Долго говорить про второй тайм нет смысла. В нем было мало опасных моментов, но зато был гол. Очень важный для тульской команды. На 62-й минуте Чаушич в очередной раз выиграл подбор, подработал себе мяч и пальнул метров с 25, уложив его прямо под штангу ворот Сафонова — 1:0.

Впереди оставалось еще много времени. Ганчаренко под занавес матча выпустил Ари, Шапи и Маркова, но результатов это не принесло. Оборона туляков вообще ничего не дала сделать этой тройке.

«Арсенал» победил и взял такие нужные три очка. До конца чемпионата у оружейников еще пять туров.

«Арсенал» — «Краснодар» — 1:0

11 апреля. Тула. Центральный стадион, 8974 зрителя. Судьи Иван Сиденков (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область), Илья Елеференко (Москва).

Гол: Чаушич (62, 1:0).

«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Григалава, Беляев, Бурлак, Хлусевич, Э. Кангва (К.Кангва, 83), Костадинов, Пантелеев (Ткачев, 56), Чаушич, Луценко.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Олссон, 78), Чернов, Мартынович, Ионов (Шапи, 78), Стоцкий (Смольников, 54), Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон (Марков, 86), Берг (Ари, 78).

Предупреждения: Берг (8), Кабелла (53), Беляев (58), Вильена (66), Вандерсон (73).

Удары (в створ): 13 (5) — 9 (5). Угловые: 8 — 4. Голевые моменты: 3 — 1.