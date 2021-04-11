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Тульским водителям напомнили об открытии мотосезона

Тульским водителям напомнили об открытии мотосезона

Автомобилисты отвыкли от присутствия двухколесного транспорта на дорогах, да и мотоциклистам нужно время, чтобы освежить навыки вождения.

Перед открытием мотосезона сотрудники региональной Госавтоинспекции и представители мотосообщества провели профилактическое мероприятие «Внимание, мотосезон!». Цель — напомнить автомобилистам о появлении на дорогах города и области мотоциклистов и о необходимости уважительного отношения на дорогах.
 
«За 2020 год на территории области произошло 96 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых 10 человек погибли и 98 получили травмы», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
 
 

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям мототранспорта о необходимости соблюдения установленного скоростного режима, важности использования мотошлема и специальных средств защиты.

Нужно соблюдать требования о движении с ближним светом, которые распространяются на все виды транспортных средств, в том числе на мототранспорт.
 
Необходимо контролировать дистанцию и боковой интервал, а также использовать световозвращающие элементы на одежде или на мотоцикле при движении в темное время суток либо в условиях недостаточной видимости.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:30 +3
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