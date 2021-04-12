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Тульский выставочный зал отметил день рождения

Тульский выставочный зал отметил день рождения

Начался праздник презентацией выставки Союза бирюзовых художников под названием «Космос и моря», приуроченной к 60-летию полета Юрия Гагарина.

Большая часть экспозиции посвящена темам Вселенной и моря, однако в ней присутствуют и городские пейзажи.
 
В рамках вернисажа авторы картин пообщались с посетителями и порадовали их художественным перформансом.
 
 
Среди «морских» работ внимание привлекает картина Анастасии Аржановой «Мысленный шторм». По словам автора, она означает наш внутренний, душевный шторм. Руки символизируют способность людей управлять своими мыслями и чувствами. А ее произведение «Зарождение жизни» демонстрирует аналогию между процессами зарождения жизни в космических масштабах и самого человека.
 
 
В этот вечер перед гостями выступили участники творческого объединения ArtJam, Никита Родин, Александр Хайд, Антон Живоглазов и группа Nevesna, Daniel Stranger, а также Светлана Венчикова. Музыкальные, вокальные и поэтические номера подарили слушателям отличное настроение на все выходные.
 
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