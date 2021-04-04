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В Туле прошла спортивная акция «10 000 шагов к жизни»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле прошла спортивная акция «10 000 шагов к жизни»

4 апреля в Туле отпраздновали Всемирный день здоровья.

В рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» и открытия городского проекта «Тульское долголетие» для всех желающих старше 55 лет одновременно на территории шести городских общественных пространств стартовали занятия по скандинавской ходьбе.

Ежедневно в 10.00 областной столице в Комсомольском, Центральном, Пролетарском парках, в парке «Косогорец», на Казанской набережной и в парке обороны будут проходить занятия по скандинавской ходьбе под руководством специально обученных тренеров.

Желающим присоединиться к занятиям необходимо иметь при себе спортивную форму по погоде, спортивную обувь, палки для скандинавской ходьбы (при наличии), питьевую воду (по желанию) и хорошее настроение.

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