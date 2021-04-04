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«Урал» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча

«Урал» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча

Болеем за оружейников вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

2' Сергей Ткачев заработал пенальти! Калинин сбил в своей штрафной Ткачева.

1' Стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»!

0' Главный судья матча Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

0' Кстати. «Арсенал» в этом сезоне ужасно играет на выездах. Ни в одном матче оружейники не победили. Прервет ли команда Дмитрия Парфенова печальную статистику? Посмотрим.

0' Составы на матч:

0' Немного антуража перед матчем от ПФК «Арсенал»:

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0' Напомним, в игре первого тура сильнее оказались оружейники. Тульская команда победила благодаря голу Александра Ломовицкого.

0' «Урал» и «Арсенал» в РПЛ встречались 11 раз: у команд по три победы, пять раз была зафиксирована ничья.

Разница забитых мячей: 13 — 11.

0' Вспомним, как дела у туляков в турнирной таблице. Не очень. Команда по-прежнему болтается в зоне стыковых матчей. «Арсенал» мало забивает и много пропускает. По количеству пропущенных голов оружейники в лидерах.

«Урал» находится на 12 месте.

0' Добрый день, друзья! РПЛ возвращается после перерыва на матчи сборных. Сегодня в рамках 24 тура чемпионата России тульский «Арсенал» сыграет против «Урала». Играем на выезде в Екатеринбурге. Начало встречи в 14.00. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo!

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