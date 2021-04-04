В Туле за двое суток уровень воды в Упе поднялся на 120 сантиметров

Уже немного подтопило Пролетарскую набережную.

В Туле оперативная группа Центра гражданской защиты и спасательных работ проводит замеры уровня рек. За двое суток зафиксирован подъем реки Упа на 120 см.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, из-за угрозы подтопления в районе села Федоровка запрещено движение по низководному мосту. Установлены соответствующие знаки и определены маршруты объезда.