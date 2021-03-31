Молодёжная «Тулица» одержала победу в трёх матчах подряд

Фото: пресс-служба ВК "Тулица"

Юные волейболистки одолели соперниц из Москвы, Красноярска и Саратова.

Молодежный состав ВК «Тулица» одержал три победы подряд – в 1 круге финального тура за 7-10 места Молодёжной лиги юные спортсменки сыграли с красноярским «Енисеем», саратовским «Протоном» и московским «Динамо-ЦРВ».

Саратовских и столичных баскетболисток наши девчонки обыграли всухую со счётом 3:0, а вот сибирячкам удалось выиграть одну партию, но победа осталась за нами – 3:1. Поздравляем наших спортсменок!