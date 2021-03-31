новости
новости
Регистрация
Молодёжная «Тулица» одержала победу в трёх матчах подряд
Фото: пресс-служба ВК "Тулица"

Молодёжная «Тулица» одержала победу в трёх матчах подряд

Юные волейболистки одолели соперниц из Москвы, Красноярска и Саратова.

Молодежный состав ВК «Тулица» одержал три победы подряд – в 1 круге финального тура за 7-10 места Молодёжной лиги юные спортсменки сыграли с красноярским «Енисеем», саратовским «Протоном» и московским «Динамо-ЦРВ».

Саратовских и столичных баскетболисток наши девчонки обыграли всухую со счётом 3:0, а вот сибирячкам удалось выиграть одну партию, но победа осталась за нами – 3:1. Поздравляем наших спортсменок!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
ВК ТулицаМолодежная волейбольная лигамолодежная Тулица
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 1 апреля
Где в Туле не будет света 1 апреля
Тульских пенсионеров приглашают на занятия по скандинавской ходьбе
Тульских пенсионеров приглашают на занятия по скандинавской ходьбе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.