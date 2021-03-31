Где в Туле не будет света 1 апреля
Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.
В четверг сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Коминтерна, 4, 2, 40, 6, 8, 5,
- ул. Мосина, 9-17 (нечётн.),
- ул. Советская, 18,
- ул. Ленина, 1-11,
- пер. 1-й Красный,
- пер. 2-й Красный, 3, 5, 7,
- п. Станционный, 1-30, 33,
- ул. Маяковского, 2-а, 3-а, 8-а, 2-28,
- ул. Кольцова, 2-24 (чётн.), 3-31 (нечётн.),
- ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-д,
- ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7,
- ул. Крупской,
- ул. Ушинского, 14-а, 14-б, 14-38 (чётн.), 40, 50,
- ул. Ершова, 13, 15, 25, 43-51 (нечётн.),
- ул. Будённого, 101-а, 101-117 (нечётн.), 99-а, 132-а, 118-134 (чётн.),
- ул. Некрасова, 24-44 (чётн.),
- п. Михалково: ул. Тверская, 8,
- ул. Михалковская, 64, 68,
- 2-й Михалковский пр-д, 6, 8,
- 3-й Михалковский пр-д, 2, 6, 7, 8, 9,
- 1-й Михалковский пр-д, 16, 18,
- Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,
- ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
- ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-36 (чётн.), 25, 27, 33, 35, 37-а,
- пер. Привокзальный, 12, 14, 16.
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