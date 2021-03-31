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Где в Туле не будет света 1 апреля

Где в Туле не будет света 1 апреля

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

В четверг сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Коминтерна, 4, 2, 40, 6, 8, 5,
  • ул. Мосина, 9-17 (нечётн.),
  • ул. Советская, 18,
  • ул. Ленина, 1-11,
  • пер. 1-й Красный,
  • пер. 2-й Красный, 3, 5, 7,
  • п. Станционный, 1-30, 33,
  • ул. Маяковского, 2-а, 3-а, 8-а, 2-28,
  • ул. Кольцова, 2-24 (чётн.), 3-31 (нечётн.),
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-д,
  • ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7,
  • ул. Крупской,
  • ул. Ушинского, 14-а, 14-б, 14-38 (чётн.), 40, 50,
  • ул. Ершова, 13, 15, 25, 43-51 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 101-а, 101-117 (нечётн.), 99-а, 132-а, 118-134 (чётн.),
  • ул. Некрасова, 24-44 (чётн.),
  • п. Михалково: ул. Тверская, 8,
  • ул. Михалковская, 64, 68,
  • 2-й Михалковский пр-д, 6, 8,
  • 3-й Михалковский пр-д, 2, 6, 7, 8, 9,
  • 1-й Михалковский пр-д, 16, 18,
  • Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,
  • ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
  • ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-36 (чётн.), 25, 27, 33, 35, 37-а,
  • пер. Привокзальный, 12, 14, 16.
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вчера, в 21:54 +4
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