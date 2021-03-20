В Туле состоялся легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»

Мероприятие прошло 20 марта в Тульском кремле и было приурочено к 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Мероприятие организовано Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области» совместно с администрацией города Тулы и при поддержке регионального правительства.

В забеге приняли участие почти 600 человек – жители Тульской области, а также представители 12 регионов и 75 городов России. Самому юному участнику 5 лет, самому возрастному – 76.

Детям предстояло преодолеть дистанции в 300 и 600 метров. Для взрослых организован забег длиной 2558 метров – именно столько дней прошло с момента воссоединения полуострова Крым с Россией.

В числе участников – члены Тульского регионального отделения Союза Машиностроителей России – сотрудники тульских промышленных предприятий (Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова и Императорского Тульского оружейного завода).

Спортсменов приветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев. Он отметил, что благодаря таким мероприятиям в занятия физической культурой и спортом вовлекаются все больше жителей страны.

«В Тульской области активно реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни». Ежегодно открываются новые спортивные сооружения. Все это позволит нашим спортсменам достойно представлять регион на всероссийских и международных соревнованиях», – отметил Андрей Журавлев.

На финише все участники детской дистанции получили сладкие подарки, а участники взрослого забега – памятные медали. Победителям основного забега в женской и мужской категории вручили сертификаты на поездку в Крым.