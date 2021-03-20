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80-летняя пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей

80-летняя пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей

Сотрудники полиции очередной раз напоминают гражданам о телефонных мошенничествах.

Наиболее часто встречается схема, в которой злоумышленники звонят на мобильные номера и представляются работниками службы безопасности банков. Под этим предлогом они убеждают собеседников в том, что зафиксирована попытка взлома их счёта. Далее звонящие сообщают о необходимости перевести все денежные средства на защищённый счёт, чтобы избежать противоправных посягательств.

Такие противоправные факты фиксируются почти ежедневно. Полицейские просят граждан быть внимательными и не верить звонящим, представляющимся службой безопасности банка. Как правило, это мошенники. Если всё же есть какие-то сомнения, важно не совершать никаких действий, о которых просят по телефону, а самим перезвонить на номер горячей линии, указанной на карте.

Накануне жертвой подобной схемы мошенничества стала 80-летняя жительница Новомосковска. Она лишилась 600 тысяч рублей. Полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к мошенничеству. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:43 +2
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