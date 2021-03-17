Следователи начали проверку по факту смерти 90-летней женщины при пожаре на Косой Горе
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза.
Следственный отдел по Привокзальному району города Тула СК РФ по Тульской области проводит проверку по факту обнаружения во время пожара в доме на улице Генерала Горшкова на Косой Горе в Туле тела 90-летней женщины.
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, продолжается.
По предварительной информации причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
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