Следователи начали проверку по факту смерти 90-летней женщины при пожаре на Косой Горе

Следственный отдел по Привокзальному району города Тула СК РФ по Тульской области проводит проверку по факту обнаружения во время пожара в доме на улице Генерала Горшкова на Косой Горе в Туле тела 90-летней женщины.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, продолжается.

По предварительной информации причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.