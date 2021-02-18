Туляк Даниил Манелюк вошел в состав сборной России по шахматам

Фото: министерство спорта Тульской области.

Он стал одним из лучших игроков среди юношей в возрасте до 15 лет.

В состав сборной России включен спортсмен из Тульской области – воспитанник ГУ ТО «ОКШОР» Даниил Манелюк. Он прошел отбор среди сильнейших шахматистов в своей возрастной группе и стал одним из лучших игроков среди юношей до 15 лет.

Такой результат позволит Даниилу представлять страну на международных соревнованиях по шахматам. Успех спортсмен разделит со своим тренером Максимом Новиковым.

Свой первый чемпионский титул Даниил получил в 10 лет, став триумфатором чемпионата Европы. А в декабре прошлого года Даниил Манелюк оказался в числе победителей открытого Кубка Михаила Ботвинника.