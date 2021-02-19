Тульский Центр медицины катастроф получил 40 автомобилей скорой помощи

18 февраля губернатор Алексей Дюмин передал 40 автомобилей сотрудникам Центра медицины катастроф скорой и неотложной помощи. Новые машины поступили по линии Минпромторга РФ. По словам главы региона, они полностью обеспечат потребность в плановой замене скорых на этот год. Автомобили имеют повышенную проходимость, что очень важно для работы в сельской местности.

– Система здравоохранения региона возвращается в штатный режим работы. Заболеваемость коронавирусом снижается. Мы закрываем инфекционные госпитали и возобновляем оказание плановой помощи в учреждениях, где они были развернуты. Постепенно снижается и нагрузка на сотрудников Центра медицины катастроф. Выездов, связанных с коронавирусом, становится всё меньше. Но нельзя забывать о других случаях, когда людям требуется незамедлительная медицинская помощь, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Напомним, в прошлом году серьезно обновился автопарк ЦМК. Всего по линии Минпромторга и за счет регионального бюджета поступило более ста машин. Сейчас возраст автопарка не превышает пяти лет.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк доложил главе региона, что Центр медицины катастроф в сутки обслуживает 1200-1300 вызовов (в период новогодних праздников — до 1900). В два раза меньше стало инфекционных вызовов, почти вдвое сократилось и количество эпидбригад.

Благодаря обновленному автопарку удалось значительно улучшить показатели доезда на вызовы. Бригады скорой помощи успевают доехать на место ДТП за 20 минут почти в 99% случаев (в ноябре 2020 года — 93,9%); на острый коронарный синдром — в 89,3% (в ноябре 2020 года — 74,3%), на инсульт — в 91,7% (в ноябре 2020 года — 73,4%).

В 2020 году для сокращения времени доезда в сельской местности было открыто три остановочных пункта в поселке Новогуровский Алексинского района поселках Лазарево Щекинского района и Мясново г. Тулы. В январе начал работу пункт в деревне Иваньково Ясногорского района. До конца февраля откроется еще один остановочный пункт в поселке Славный Арсеньевского района.

Исполняющий обязанности главного врача ЦМК Сергей Мухин пояснил, что новые машины выйдут на линию до конца февраля. Они оснащены дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации, носилками.

Восемь автомобилей будут направлены на подстанции Тулы, 32 — в 20 районов области.