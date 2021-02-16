В Туле открылся Центр прогресса бокса «Пролетарский»

В этом году в регионе на организацию и участие в соревнованиях по боксу будет выделено порядка 2,5 млн рублей.

В Туле на улице Металлургов открылся Центр прогресса бокса «Пролетарский». В торжественной церемонии открытия приняли участие президент международной Ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв, руководитель Федерации бокса Тульской области Евгений Большешапов, вице-президент общероссийского фонда развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» Алексей Никитин.

- Новый Центр прогресса бокса даст дополнительный импульс развитию нашего вида спорта в Тульской области. Я знаю, что здесь много талантливых боксеров, которые достойно представляют регион на всех уровнях — и российском, и международном. Мы в AIBA прикладываем много усилий для того, чтобы сделать бокс доступным во всех уголках планеты. Этот опыт уже используется для развития бокса во всем мире, — отметил Умар Кремлёв.

В центре оборудованы залы для проведения соревнований и тренировок, а также тренажерный зал, зона с беговыми дорожками. Обучение будет проходить в разных возрастных группах, начиная от семи лет.

После официального открытия Центра прогресса бокса «Пролетарский» Умар Кремлёв и Евгений Большешапов в здании правительства Тульской области провели рабочую встречу с губернатором Алексеем Дюминым.

- Мы и дальше будем укреплять имидж Тульской области как спортивного региона, в том числе создавать условия для развития бокса. Уверен, что взаимодействие Тульской области и Федерации бокса России, а также международной ассоциации бокса будет способствовать новым достижениям наших спортсменов, — отметил Алексей Дюмин.

В этом году запланировано открытие многофункционального спортивного комплекса «Тула-Арена». В нем будет шесть специализированных залов, в том числе для занятий боксом, где спортсмены будут оттачивать свое мастерство на современном оборудовании. Кроме того, этот комплекс станет площадкой для проведения соревнований самого высокого уровня.



По словам министра спорта Тульской области Андрея Журавлева, в этом году в регионе на организацию и участие в соревнованиях по боксу будет выделено порядка 2,5 млн рублей. Этом видом спорта постоянно занимаются более 1400 жителей региона.