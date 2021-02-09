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Юная тулячка завоевала четыре медали на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Юная тулячка завоевала четыре медали на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Поздравляем Арину Денисову!

В Коломне состоялся III этап Всероссийских соревнований по конькобежному спорту среди обучающихся общеобразовательных учреждений «Серебряные коньки».

В стартах приняли участие 160 юношей и девушек до 13 лет из 14 регионов: Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Мурманской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

В программе соревнований проводились дистанции спринтерского многоборья.

В первый день состязаний спортсменка тульской СШОР «Восток» 12-летняя Арина Денисова завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров с результатом 43:46, выполнив норматив «Кандидат в мастера спорта», а на дистанции 1000 метров стала бронзовым призером.

По итогам второго дня на дистанции 500 метров Арина завоевала серебро, а на дистанции 1000 метров — бронзу.

Спортсменка тренируется у Алексея Юрьевича Старостина.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:17 +2
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