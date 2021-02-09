Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.
В Щекино водитель «Приоры» сбил подростка
В момент наезда 14-летний мальчик переходил дорогу.
Накануне вечером в Щекино Тульской области 52-летний водитель
Lada Priora сбил подростка. По предварительным данным, в момент наезда 14-летний мальчик переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.
«В результате ДТП пешеход получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сообщает региональная Госавтоинспекция.
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