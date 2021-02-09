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В Щекино водитель «Приоры» сбил подростка
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Щекино водитель «Приоры» сбил подростка

В момент наезда 14-летний мальчик переходил дорогу.

Накануне вечером в Щекино Тульской области 52-летний водитель Lada Priora сбил подростка. По предварительным данным, в момент наезда 14-летний мальчик переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.
 
«В результате ДТП пешеход получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сообщает региональная Госавтоинспекция.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:44 +2
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