В Щекино водитель «Приоры» сбил подростка

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Накануне вечером в Щекино Тульской области 52-летний водитель Lada Priora сбил подростка. По предварительным данным, в момент наезда 14-летний мальчик переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

«В результате ДТП пешеход получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сообщает региональная Госавтоинспекция.