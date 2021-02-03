Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина выиграла чемпионат Москвы

Фото Светланы Дмитриевой. https://mosathletics.ru.

В конце января в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА проходил чемпионат Москвы по легкой атлетике в помещении. В финальных забегах на дистанции 200 метров самой быстрой оказалась тулячка Екатерина Реньжина. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Спортсменка представляла сразу две школы — ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» (Москва) и МБУ СШОР «Легкая атлетика» (Тула).



Впереди у нашей легкоатлетки Всероссийские соревнования «Русская зима», в которых примут участие сильнейшие спортсмены страны. Турнир пройдет 7 февраля.