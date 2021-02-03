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Под Тулой в ДТП с автобусом погиб мужчина
Кадр из видео.

Под Тулой в ДТП с автобусом погиб мужчина

Авария случилась недалеко от деревни Грумант.

3 февраля в 4.45 на 202-м километре автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе 35-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался во встречный автобус.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в аварии погиб водитель Hyundai.

В момент происшествия в салоне автобуса был только водитель, пассажирские перевозки он не осуществлял.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:48 0
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