Под Тулой в ДТП с автобусом погиб мужчина

Кадр из видео.

Авария случилась недалеко от деревни Грумант.

3 февраля в 4.45 на 202-м километре автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе 35-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался во встречный автобус.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в аварии погиб водитель Hyundai.

В момент происшествия в салоне автобуса был только водитель, пассажирские перевозки он не осуществлял.