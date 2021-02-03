Футболист «Арсенала» рассказал о шансах туляков в Кубке России
Владислав Пантелеев заявил, что команде по силам обыграть в 1/4 финала питерский «Зенит».
24-летний полузащитник тульского «Арсенала» дал интервью клубной пресс-службе. Рассказал о сборах в Турции, проблемах чемпионата и надеждах в Кубке.
– Для Вас это первые сборы под руководством Дмитрия Парфенова, что можете отметить в работе главного тренера?
– Первый сбор получился сложным, где-то монотонным, но это нормально. Каждый футболист понимает, что в первые недели тренировок нужно стиснуть зубы, терпеть и работать. Команда занималась в двухразовом режиме: утром в основном упражнения проходили с мячами, а вечером уже работали над выносливостью. Было много работы в зале. В ходе сезона это пойдет нам в плюс. В команде все профессионалы, каждый понимает: как отработали первый сбор, так и будем играть в сезоне. У Дмитрия Владимировича было много упражнений на физику с мячами, так намного проще воспринимались нагрузки.
– У «Арсенала» сложная турнирная ситуация, но по тренировкам не чувствуется никакой нервозности.
– А смысл паниковать? Тогда и на предстоящие матчи выходить нет смысла. Турнирное положение плохое. Можно его исправить? Конечно да! Именно сейчас мы должны поддержать друг друга, чтобы решить поставленную задачу – вернуть «Арсенал» на прежние позиции. Сложно? Да. А когда было легко? К возобновлению сезона нужно подойти в хорошем настроении, без травм. Уверен, мы сумеем выправить ситуацию.
– Прошло полтора месяца с окончания первой части чемпионата. На Ваш взгляд, в чем главная причина падения «Арсенала» в турнирной таблице?
– За шесть туров до окончания первой части пришел новый тренерский штаб. На мой взгляд, мы быстро начали привыкать к требованиям Дмитрия Парфенова. В матчах с «Зенитом», «Локомотивом», «Динамо» это было заметно: нам давалась игра, мы четко действовали в обороне. В той же встрече с «Динамо» в первом тайме мы практически закрыли москвичей на их половине поля. Инициатива была на нашей стороне, но одна грубая ошибка всё свела на нет. Возможно, это невезение, может, отсутствие концентрации. Нам не хватало остроты у чужих ворот, иногда складывалось впечатление, что мы доходим до штрафной, а что делать дальше, не знаем. Так было и в играх с прямыми конкурентами «Химками» и «Ротором». Если весной мы будем более агрессивными у чужих ворот, будем наносить больше ударов, победы придут.
– В феврале «Арсеналу» предстоит четвертьфинал Кубка России на поле действующего обладателя «Зенита». Как оцениваете наши шансы?
– Нет соперников, которых нельзя обыграть. С «Зенитом» в этом сезоне играли дважды, и оба раза показали достойный футбол. В Санкт-Петербурге при счете 2:1 в пользу хозяев у нас был отличный момент, мы не смогли его реализовать, потом побежали в атаку и пропустили третий. В Туле вообще равный матч был. Как мне кажется, в «Зените» нет ничего сверхъестественного. Если каждый из нас будет по максимуму отрабатывать на своих позициях, то вполне способны их пройти. В «Зените» есть реально крутой игрок Малком, но в домашней игре с Артемом Соколом плотно против него сыграли, и ничего бразилец сделать не смог. Один на один против него играть бессмысленно, а если вдвоем, то можно закрыть. Это энергозатратно, но для этого мы и тренируемся, чтобы потом выдерживать высокий темп в игре. Нам по силам пройти «Зенит» и продвинуться высоко в Кубке.
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