Футболист «Арсенала» рассказал о шансах туляков в Кубке России

– У «Арсенала» сложная турнирная ситуация, но по тренировкам не чувствуется никакой нервозности.

– А смысл паниковать? Тогда и на предстоящие матчи выходить нет смысла. Турнирное положение плохое. Можно его исправить? Конечно да! Именно сейчас мы должны поддержать друг друга, чтобы решить поставленную задачу – вернуть «Арсенал» на прежние позиции. Сложно? Да. А когда было легко? К возобновлению сезона нужно подойти в хорошем настроении, без травм. Уверен, мы сумеем выправить ситуацию.

– Прошло полтора месяца с окончания первой части чемпионата. На Ваш взгляд, в чем главная причина падения «Арсенала» в турнирной таблице?

– За шесть туров до окончания первой части пришел новый тренерский штаб. На мой взгляд, мы быстро начали привыкать к требованиям Дмитрия Парфенова. В матчах с «Зенитом», «Локомотивом», «Динамо» это было заметно: нам давалась игра, мы четко действовали в обороне. В той же встрече с «Динамо» в первом тайме мы практически закрыли москвичей на их половине поля. Инициатива была на нашей стороне, но одна грубая ошибка всё свела на нет. Возможно, это невезение, может, отсутствие концентрации. Нам не хватало остроты у чужих ворот, иногда складывалось впечатление, что мы доходим до штрафной, а что делать дальше, не знаем. Так было и в играх с прямыми конкурентами «Химками» и «Ротором». Если весной мы будем более агрессивными у чужих ворот, будем наносить больше ударов, победы придут.