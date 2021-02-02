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Спортивный директор «Арсенала»: «У нас нет возможности покупать футболистов»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Спортивный директор «Арсенала»: «У нас нет возможности покупать футболистов»

Именно поэтому оружейники подписывают либо свободных агентов, либо берут футболистов в аренду.

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков в интервью Sport24 рассказал о возможных трансферах оружейников.

— Исходим из наших возможностей, а они ограничены. Работаю в клубе с лета 2017 года, и за это время у нас ни разу, ни в одно трансферное окно, не было бюджета на приобретение футболистов. Тем удивительнее читать или слышать разговоры о каких-то заоблачных суммах, бюджетах, которыми располагает тульский «Арсенал». Это всё абсолютно не соответствует действительности и не имеет отношения к реальности. Да, у нас нет задолженностей по зарплате и премиальным, мы можем нормально функционировать, планомерно развивать клуб, улучшаем инфраструктуру, большое внимание уделяем академии, но покупать футболистов возможности у нас нет. Подписываем либо свободных агентов, либо берем игроков в аренду.

Найти в такой ситуации качественного игрока очень непросто, а брать футболиста, который ничем не сильнее нашего игрока, неправильно и нерационально. Поэтому ищем, прежде всего, качество, — заявил Рудаков.

По его словам, клуб постоянно мониторит рынок, но гарантировать, что у «Арсенала» в зимнее трансферное окно еще будут новички, Рудаков не может.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:50 +1
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