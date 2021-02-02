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В Тульской области средний размер взятки вырос с 43 тыс. до 257 тыс. рублей

В Тульской области средний размер взятки вырос с 43 тыс. до 257 тыс. рублей

За прошлый год туляки набрали взяток на 16,9 млн рублей.

В 2020 году в Тульской области увеличилось число выявленных коррупционных преступлений. Правоохранители возбудили 240 уголовных дел, в том числе 11 по материалам прокурорских проверок.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, сумма полученных должностными лицами взяток в 2020 году составила 16,9 млн рублей. Средний размер взятки увеличился по сравнению с 2019 годом с 43 до 257 тыс. рублей.

По итогам судебного рассмотрения уголовных дел о коррупционных преступлениях осужден 91 человек. Среди них три должностных лица органов государственной власти и местного самоуправления, один депутат выборного органа местного самоуправления, 29 должностных лиц предприятий и учреждений, один врач, 15 должностных лиц правоохранительных органов.

Реальное лишение свободы назначено 35 гражданам, штраф — 53, исправительные работы — двоим.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:32 +4
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