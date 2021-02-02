Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Пожар в тульском Левобережном: сотрудники МЧС спасли 40 человек
В доме загорелся короб с электрическими коммуникациями.
2 февраля в микрорайоне Левобережный в одном из домов на ул. Восточной произошел пожар. О происшествии в Центральный пункт пожарной связи сообщили в 13.19.
На место прибыли шесть пожарных расчетов и две автолестницы.
Из задымленного подъезда сотрудники МЧС вывели 40 жильцов дома, среди которых четыре ребенка.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия выгорел короб с электрическими коммуникациями.
На месте происшествия работали 22 человека и 8 единиц техники. Обстоятельства пожара выясняются.
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место
Прочее