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Пожар в тульском Левобережном: сотрудники МЧС спасли 40 человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожар в тульском Левобережном: сотрудники МЧС спасли 40 человек

В доме загорелся короб с электрическими коммуникациями.

2 февраля в микрорайоне Левобережный в одном из домов на ул. Восточной произошел пожар. О происшествии в Центральный пункт пожарной связи сообщили в 13.19.
 
На место прибыли шесть пожарных расчетов и две автолестницы.
 
 
Из задымленного подъезда сотрудники МЧС вывели 40 жильцов дома, среди которых четыре ребенка.
 
 
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия выгорел короб с электрическими коммуникациями.
 
На месте происшествия работали 22 человека и 8 единиц техники. Обстоятельства пожара выясняются.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:17 +3
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