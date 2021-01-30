Тульский «Арсенал» крупно обыграл «Силекс» из Северной Македонии

Тульская команда победила со счетом 4:1. Первый гол был забит на 14-й минуте Эвансом Кангва. Еще три отправлены в ворота на 30-й, 60-й и 73-й минуте Бурлаком, Громыко и Ломовицким.

Арсенальцы одержали крупную победу в международных контрольных матчах впервые за 2 года. Последний раз туляки громили иностранного соперника на сборах 31 января 2019 года. Тогда с таким же счётом 4:1 была повержена сербская «Младост».

Футболисты «Арсенала» не забивали 4 гола в одном матче любого статуса — официального либо товарищеского — с 6 декабря 2019 года. Тогда в Туле в рамках чемпионата РПЛ арсенальцы победили московский «Локомотив» 4:0.