новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» крупно обыграл «Силекс» из Северной Македонии
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Тульский «Арсенал» крупно обыграл «Силекс» из Северной Македонии

Контрольный матч состоялся 30 января на сборах в Турции.

Тульская команда победила со счетом 4:1. Первый гол был забит на 14-й минуте Эвансом Кангва. Еще три отправлены в ворота на 30-й, 60-й и 73-й минуте Бурлаком, Громыко и Ломовицким.

Арсенальцы одержали крупную победу в международных контрольных матчах впервые за 2 года. Последний раз туляки громили иностранного соперника на сборах 31 января 2019 года. Тогда с таким же счётом 4:1 была повержена сербская «Младост».

Футболисты «Арсенала» не забивали 4 гола в одном матче любого статуса — официального либо товарищеского — с 6 декабря 2019 года. Тогда в Туле в рамках чемпионата РПЛ арсенальцы победили московский «Локомотив» 4:0.

 
Галерея
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 1
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 2
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 3
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 4
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 5
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 6
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 7
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 8
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 9
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 10
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 11
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 12
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 13
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 14
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 15
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 16
Тульский «Арсенал» серьезно обыграл «Силекс» из Северной Македонии , Фото: 17
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
Кубковый матч «Зенит» – «Арсенал» назначили на 21 февраля
Спорт
Кубковый матч «Зенит» – «Арсенал» назначили на 21 февраля
28 января, в 09:25, 18 1023 0
Тренер тульского «Арсенала» подвел итоги первого сбора в Турции
Спорт
Тренер тульского «Арсенала» подвел итоги первого сбора в Турции
25 января, в 09:09, 5 1233 1
Тульский «Арсенал» забил гол после шести матчей «засухи»
Спорт
Тульский «Арсенал» забил гол после шести матчей «засухи»
23 января, в 20:13, 53 3052 0
Вратарь казахстанского «Кайсара» вышел в стартовом составе «Арсенала»
Спорт
Вратарь казахстанского «Кайсара» вышел в стартовом составе «Арсенала»
23 января, в 17:40, 39 1881 0
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:07 −6
Другие статьи по темам
Событие
сборы АрсеналаСилексфутбольный матч
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тулица» вырвала победу в матче с «Минчанкой»
«Тулица» вырвала победу в матче с «Минчанкой»
В Туле, Донском и двух районах области отремонтируют сети водоснабжения
В Туле, Донском и двух районах области отремонтируют сети водоснабжения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.