«Тулица» вырвала победу в матче с «Минчанкой»

Фото из архива Myslo.

В 21-м туре Суперлиги волейбольная «Тулица» на выезде обыграла минскую «Минчанку». Уступая после второго сета 0:2, тулячки сумели вырвать победу в матче. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу тульской команды.

Лучшим игроком матча стала Ольга Ефимова.

После победной игры «Тулица» вместе с тренером Александром Перепелкиным и президентом клуба Николаем Тереховым по традиции простояла в планке: