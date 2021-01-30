Фото из архива Myslo.
«Тулица» вырвала победу в матче с «Минчанкой»
Тульская команда обыграла соперниц со счетом 3:2.
В 21-м туре Суперлиги волейбольная «Тулица» на выезде обыграла минскую «Минчанку». Уступая после второго сета 0:2, тулячки сумели вырвать победу в матче. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу тульской команды.
Лучшим игроком матча стала Ольга Ефимова.
После победной игры «Тулица» вместе с тренером Александром Перепелкиным и президентом клуба Николаем Тереховым по традиции простояла в планке: