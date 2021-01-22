Защитник тульского «Арсенала» рассказал об отпуске в Карелии
Максим Беляев дал интервью клубной пресс-службе.
Тульский «Арсенал» продолжает тренировочные сборы в Турции. В перерывах между тренировками 29-летний защитник туляков Максим Беляев пообщался с клубной пресс-службой.
– Максим, как проходит первый сбор в Белеке? В чем его изюминка?
– Посчитал, для меня это уже тринадцатые сборы в карьере. Повидал их немало, ничего не пропускал, травм, слава богу, не было. Чем эти сборы отличаются от предыдущих? Балльной системой. Это интересно, азарт появляется, дополнительная мотивация. Ребята стараются выжимать из себя больше: никому не хочется опускаться в таблице и подводить партнеров по своим командам, все друг от друга зависят. Составы команд меняются, идет ротация, у всех есть шанс улучшить положение, чтобы заранее не было известно, кто в итоге оплачивает поход в ресторан.
– В среду работали с отягощениями на поле.
– Утренняя тренировка больше рассчитана на силу, как бы подготовка к вечерней, где уже идут игровые упражнения, можем на всем поле сыграть. Провели шесть таймов по 10 минут примерно, мне как защитнику приятно, что пропустили только в одном из таймов.
– Было много разных тренировок, в том числе тест «йо-йо».
– Я тогда еще не знал, что начисляются баллы. Все находились в разном состоянии, сложно было показать сумасшедший результат. Сколько мог, столько и пробежал, проиграл в группе только Костадинову.
– Как поддерживали форму в отпуске?
– Занимался в тренажерном зале: велосипед, укрепляющие упражнения для спины, пресса и так далее. С женой Кристиной ездили на отдых в Карелию, под Сортавалу. В живописной зоне катались на снегоходах. Чтобы с ними совладать, требовались определенные усилия: горочки, холмы, повороты. Если есть права на вождение автомобиля, то можно управлять и снегоходом. Посмотрели Мраморный каньон, шхеры – мелкие скалистые острова. Хотели проехать на ретро-поезде, но все билеты были раскуплены заранее.
– Шестой сезон проводите в «Арсенале», и он один из самых сложных.
– Да, турнирная ситуация примерно такая же, как в сезоне-2016/17. Мы тогда чудом остались в Премьер-лиге. Однако сейчас всё в наших руках, работаем упорно в Белеке, чтобы всё исправить в оставшихся турах.
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