Защитник тульского «Арсенала» рассказал об отпуске в Карелии

Тульский «Арсенал» продолжает тренировочные сборы в Турции. В перерывах между тренировками 29-летний защитник туляков Максим Беляев пообщался с клубной пресс-службой.

– Максим, как проходит первый сбор в Белеке? В чем его изюминка?

– Посчитал, для меня это уже тринадцатые сборы в карьере. Повидал их немало, ничего не пропускал, травм, слава богу, не было. Чем эти сборы отличаются от предыдущих? Балльной системой. Это интересно, азарт появляется, дополнительная мотивация. Ребята стараются выжимать из себя больше: никому не хочется опускаться в таблице и подводить партнеров по своим командам, все друг от друга зависят. Составы команд меняются, идет ротация, у всех есть шанс улучшить положение, чтобы заранее не было известно, кто в итоге оплачивает поход в ресторан.

– В среду работали с отягощениями на поле.