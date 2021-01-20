Защитник тульского «Арсенала» хочет вернуть клубу удачу и вернуться в «Спартак»

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Арендованный тульским «Арсеналом» у московского «Спартака» защитник Николай Рассказов поделился ближайшими планами:

– Как работается с главным тренером «Арсенала» Дмитрием Парфеновым?

– Он пришел незадолго до конца первой части чемпионата. Но команда уже хорошо понимаем его требования. Это тренер спартаковской школы. Мне близко все, что он хочет. Хотя ранее мы нигде не пересекались.

– Перед уходом в аренду Вас не смущало турнирное положение «Арсенала»?

– У меня самого была непростая ситуация в «Спартаке». Перестал попадать даже в заявку. Провел матч за «Спартак-2», не слишком удачно. Тогда и понял, что лучше уйти в аренду… К тому же Тула – моя малая родина. В детстве я играл за «Арсенал». Перед возвращением сюда подумал – это судьба. И сразу поставил цель: помочь «Арсеналу» выправить турнирное положение и самому выйти на тот уровень, который позволит снова играть в «Спартаке». Всё сложилось один к одному. Мне нужна была практика. И я рад, что получил ее в не чужой для меня команде.