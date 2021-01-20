Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».
Защитник тульского «Арсенала» хочет вернуть клубу удачу и вернуться в «Спартак»
Николай Рассказов дал интервью «Советскому спорту».
Арендованный тульским «Арсеналом» у московского «Спартака» защитник Николай Рассказов поделился ближайшими планами:
– Как работается с главным тренером «Арсенала» Дмитрием Парфеновым?
– Он пришел незадолго до конца первой части чемпионата. Но команда уже хорошо понимаем его требования. Это тренер спартаковской школы. Мне близко все, что он хочет. Хотя ранее мы нигде не пересекались.
– Перед уходом в аренду Вас не смущало турнирное положение «Арсенала»?
– У меня самого была непростая ситуация в «Спартаке». Перестал попадать даже в заявку. Провел матч за «Спартак-2», не слишком удачно. Тогда и понял, что лучше уйти в аренду… К тому же Тула – моя малая родина. В детстве я играл за «Арсенал». Перед возвращением сюда подумал – это судьба. И сразу поставил цель: помочь «Арсеналу» выправить турнирное положение и самому выйти на тот уровень, который позволит снова играть в «Спартаке». Всё сложилось один к одному. Мне нужна была практика. И я рад, что получил ее в не чужой для меня команде.
– Как оцениваете для себя отрезок, проведенный в «Арсенале»?
– Турнирное положение, конечно, не устраивает. Место в таблице давит и на всю команду, и на каждого футболиста по отдельности. А что касается моей игры… Когда я только пришел в «Арсенал», из-за плотного графика не было времени набирать утраченные кондиции. Через игры восстанавливаться тяжело. Силы быстро заканчивались. Взять матч с ЦСКА, когда мы уступили 1:5. Или неудачный поединок с «Рубином». Я совершал результативные ошибки, которые привели к пропущенным голам. Было непросто эмоционально. Потом сменился тренер, наступила пауза на сборные. Я понял все свои ошибки, скорректировал тренировочный план, поговорил с Парфеновым. Объяснил ситуацию, свои эмоции, сказал, что мне нужно время, чтобы все исправить. В ту паузу начал тренироваться дополнительно – и за счет этого набрал кондиции.
– Чувствуете доверие Парфенова?
– Конечно. В тот момент, когда он пришел, у меня был непростой отрезок. Он меня тогда поддержал – это дорогого стоит. Хочу отблагодарить Парфенова уверенной игрой. Помочь не только команде, но и персонально тренеру.
– «Арсенал» не может победить на протяжении восьми матчей. Что говорил Парфенов на этом отрезке?
– Тренер не акцентировал внимание на неудачной серии. Он же сам в прошлом большой футболист. Понимает, что любой игрок сам прекрасно всё понимает в такие периоды.
– Ваша аренда рассчитана до конца сезона. Что дальше?
– Повторюсь, хочу вернуться в «Спартак» и доказать, что достоин играть в таком клубе. Но для начала нужно вернуть удачу «Арсеналу». А она зависит от футбола, который мы будем показывать весной.
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