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Водитель тульской скорой: «В городе хромает уважение к машинам спецслужб»

Водитель тульской скорой: «В городе хромает уважение к машинам спецслужб»

В городе снова прошел совместный рейд медиков и ГИБДД.

В среду, 20 января, территориальный Центр медицины катастроф и Госавтоинспекция снова провели совместный рейд. Цель — проверить, как водители пропускают спешащие на вызовы скорые.
 
Утром к подстанции, которая находится на ул. Герцена в Туле, прибыл экипаж ДПС. Как только медики получили вызов и выдвинулись на адрес, инспекторы тоже включили спецсигналы и поехали следом за ними. 
Сотрудники ГИБДД внимательно наблюдали за тем, пропускают ли другие водители скорую.
Стоит отметить, что большая часть автолюбителей всё же понимает: медики спешат, а упрямство на дороге может стоить человеческой жизни. Заметив проблесковые маячки с сиреной, люди старались принять в сторону и уступить дорогу спецавтомобилю.
 
Но не все — в районе поворота с ул. Судейского на ул. Октябрьскую водитель грузовой ГАЗели имел возможность пропустить реанимобиль, но всё же выехал на перекресток. В этот раз «кара» была мгновенной — экипаж ДПС остановил ГАЗель и составил на нарушителя протокол. Решение о его наказании будет принимать суд.
 

 
Как объяснил водитель скорой Авель Протасов, команду о включении спецсигналов дает старший фельдшер. В карточке вызова медик видит причину вызова и другие данные, на основании которых принимает решение о его срочности. Знания водителей о правилах использования спецсигналов проверяют ежегодно.
 
По словам Авеля Протасова, на работе ему не раз приходилось сталкиваться с хамством на дорогах. Были случаи, когда водители не только не пропускали спецавтомобиль с включенными мигалками, но даже подрезали и пытались обогнать, создавая аварийные ситуации.
 

Авель Протасов.

– Очень часто хамство встречается не только на дороге, но и во дворах. Люди не могут подождать, пока отъедет  обслуживающая вызов скорая, подходят и нагло требуют, чтобы я отогнал карету скорой помощи. Иногда доходит до конфликтных ситуаций. Любой водитель подтвердит, что у нас в городе чуть-чуть хромает уважение к машинам спецслужб.

 

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:53 +4
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