Водитель тульской скорой: «В городе хромает уважение к машинам спецслужб»

В среду, 20 января, территориальный Центр медицины катастроф и Госавтоинспекция снова провели совместный рейд. Цель — проверить, как водители пропускают спешащие на вызовы скорые.

Утром к подстанции, которая находится на ул. Герцена в Туле, прибыл экипаж ДПС. Как только медики получили вызов и выдвинулись на адрес, инспекторы тоже включили спецсигналы и поехали следом за ними.

Сотрудники ГИБДД внимательно наблюдали за тем, пропускают ли другие водители скорую.

Стоит отметить, что большая часть автолюбителей всё же понимает: медики спешат, а упрямство на дороге может стоить человеческой жизни. Заметив проблесковые маячки с сиреной, люди старались принять в сторону и уступить дорогу спецавтомобилю.

Но не все — в районе поворота с ул. Судейского на ул. Октябрьскую водитель грузовой ГАЗели имел возможность пропустить реанимобиль, но всё же выехал на перекресток. В этот раз «кара» была мгновенной — экипаж ДПС остановил ГАЗель и составил на нарушителя протокол. Решение о его наказании будет принимать суд.

Как объяснил водитель скорой Авель Протасов, команду о включении спецсигналов дает старший фельдшер. В карточке вызова медик видит причину вызова и другие данные, на основании которых принимает решение о его срочности. Знания водителей о правилах использования спецсигналов проверяют ежегодно.

По словам Авеля Протасова, на работе ему не раз приходилось сталкиваться с хамством на дорогах. Были случаи, когда водители не только не пропускали спецавтомобиль с включенными мигалками, но даже подрезали и пытались обогнать, создавая аварийные ситуации.