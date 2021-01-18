Туляк слил 30 литров бензина из каршеринговой машины

И украл домкрат из багажника.

В Туле полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, мужчина взял в аренду автомобиль каршеринга, слил 30 литров бензина, а также похитил домкрат из багажника.

Недостачу топлива и имущества выявил менеджер организации, о чем заявил в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, злоумышленником оказался 44-летний неработающий ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном. Все детали происшествия устанавливаются.