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Туляк слил 30 литров бензина из каршеринговой машины

Туляк слил 30 литров бензина из каршеринговой машины

И украл домкрат из багажника.

В Туле полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, мужчина взял в аренду автомобиль каршеринга, слил 30 литров бензина, а также похитил домкрат из багажника.

Недостачу топлива и имущества выявил менеджер организации, о чем заявил в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, злоумышленником оказался 44-летний неработающий ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном. Все детали происшествия устанавливаются.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:20 +6
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кражаслили бензинкаршеринг

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