Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов перешёл в «Арсенал»

Он будет выступать за тульский клуб на правах аренды до конца сезона.

Тульский «Арсенал» подписал арендное соглашение с полузащитником Игорем Коноваловым. 24-летний игрок является воспитанником московского «Спартака». Последние четыре сезона Коновалов успешно выступал в составе казанского «Рубина». На счету полузащитника более 70 матчей и 2 забитых мяча в чемпионате России. Аренда рассчитана до окончания сезона-2020/21.