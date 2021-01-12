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Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов перешёл в «Арсенал»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов перешёл в «Арсенал»

Он будет выступать за тульский клуб на правах аренды до конца сезона.

Тульский «Арсенал» подписал арендное соглашение с полузащитником Игорем Коноваловым. 24-летний игрок является воспитанником московского «Спартака».

Последние четыре сезона Коновалов успешно выступал в составе казанского «Рубина». На счету полузащитника более 70 матчей и 2 забитых мяча в чемпионате России. Аренда рассчитана до окончания сезона-2020/21.

Сюжет: Арсенал
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