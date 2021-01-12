Завтрак за 64 рубля: сколько будут тратить на питание тульских школьников

Фото: dushistaya-smes.livejournal.com

В Туле установлена стоимость питания для школьников из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на 2021, 2022 и 2023 годы. В текущем году она составит:

63,97 рубля на одного школьника ежедневно при обеспечении питанием раз в день,

127,94 рублей на одного школьника ежедневно при обеспечении питанием дважды в день.

В 2022 году школьное питание будет стоить чуть дороже – завтрак обойдётся в 65,89 рублей, двухразовое питание – в 131,78 рублей. В 2023 году всё перечисленное будет стоить 67,88 и 135,76 рублей соответственно.