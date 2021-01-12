Тульской области нужны 7407 специалистов в сфере промышленности и машиностроения

Зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова провела заседание координационного совета по профессиональному образованию, прогнозированию и координации подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в Тульской области.

Главной темой обсуждения стал проект заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в Тульской области на 2021/2022 учебный год.

— Кадровое обеспечение экономики — важная социально-экономическая задача. Качественное формирование заказа на подготовку кадров в системе профессионального образования Тульской области способствует балансу спроса и предложения на рынке труда, — подчеркнула Ольга Гремякова.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева доложила, что проект сформирован на основе Прогноза потребности рынка региона и заявок работодателей. Совет утвердил 7407 мест на обучение в колледжах и техникумах региона, которые будут профинансированы из регионального бюджета. В основном, это кадры для промышленности и машиностроения.