За сутки туляки отдали телефонным мошенникам более 2,4 млн рублей

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Полиция напоминает о том, что следует соблюдать максимальную осторожность во время беседы с незнакомыми людьми.

Несмотря на неоднократные предупреждения о телефонных мошенничествах, в Тульской области продолжают регистрировать преступления этой категории. По данным полиции, только за минувшую пятницу злоумышленники выманили у восьми доверчивых туляков более 2,4 млн рублей.

«Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и все равно попадаются на уловки злоумышленников. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт, либо сделать перевод денег за какие-либо товары или услуги, объявления о которых размещены на специализированных сайтах.

Полиция Тульской области еще раз напоминает о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчетные счета.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений.