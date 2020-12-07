«Динамо» – «Арсенал»: обидное поражение

Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы "Арсенала".

Ткачев провел сотый матч, на поле вернулся Луценко, но это не помогло оружейникам взять очки в Москве.

В столицу туляки отправились в хорошем настроении. После непростой ничьей с чемпионом страны «Зенитом» показалось, что подопечные Дмитрия Парфенова вновь обрели былую уверенность в собственных силах и готовы удивлять положительными результатами. Добавляла уверенности и статистика личных встреч с «Динамо». В противостоянии с бело-голубыми оружейники перед воскресным поединком не знали поражений пять матчей подряд. Плюс, в двух выездных встречах «Арсенал» регулярно увозил очки с новенького стадиона динамовцев.

Оптимизма добавлял и тот факт, что лазарет оружейников постепенно начал уменьшаться. В заявку на матч со столичным клубом попали Сергей Ткачев, Эванс Кангва и Евгений Луценко. Из-за травмы и рецидива форвард пропустил в общей сложности в этом сезоне почти три месяца. Однако один нападающий вернулся, но сломался другой. Мышечное повреждение, полученное в игре с «Зенитом», не позволило сыграть в этом туре Луке Джорджевичу.

По-прежнему травмированы защитники Гиа Григалава, Максим Беляев, Александр Денисов и Роберт Бауэр. Все эти трудности в целом объясняют, почему Дмитрий Парфенов сделал всего одну перестановку в составе по сравнению с матчем против питерцев.

С первых минут мы увидели следующее сочетание игроков у красно-желтых: Шамов — Сокол — Рассказов — Кадири — Довбня — Костадинов — Кингс — Пантелеев — Чаушич — Ломовицкий — Панченко.

Как и полагается хозяевам, динамовцы быстро завладели мячом и принялись его контролировать. Правда, на первых минутах создалось впечатление, что это контроль ради контроля. «Динамо» выглядело каким-то зажатым, практически не работали фланги, полузащитники, в частности, глубоко играл главный креативщик Себастьян Шиманьски, не заметен был наш старый знакомый Даниил Лесовой.

Легкую неразбериху в игре соперника заметили и наши футболисты, забрав себе сначала мяч, а затем и создав несколько голевых моментов. Началось все с Ломовицкого. Сокол качнул соперника на фланге и выдал точную передачу на одиннадцатиметровую отметку, где мяч ждал Ломовицкий. Александр принял пас и пробил с разворота, Шунин чудом спас команду от гола.

Хозяева находились явно не в своей тарелке, о чем говорило то, что к атакам «Арсенала» на регулярной основе подключался центральный защитник Кадири. На 28-й минуте ганец мог поучаствовать в голевой атаке. Мохаммед отдал мяч Кингсу, тот скинул Панченко, Кирилл пробил из пределов штрафной, но удар получился неакцентированным.

Время шло, а туляки продолжали наращивать преимущество. Шикарный момент был у Кингса. Ломовицкий выполнил классную передачу на «влетевшего» в штрафную Кангву, замбиец пробил головой, но Шунин вновь выручил.

Под занавес тайма произошла необъяснимая метаморфоза. Соперники будто поменялись ролями. «Арсенал» почему-то отошел от атакующей игры и сел в оборону, в свою очередь динамовцы выдали ударную пятиминутку, которая закончилась курьезным голом в ворота туляков.

На 45-й минуте Лесовой обыграл Костадинова, пробил, мяч попал в Довбню, от него — в Кадири, тот зачем-то попытался скинуть пас Шамову, но на перехвате оказался Фомин. Полузащитник пусть не без доли везения, но забил в ворота Шамова — 1:0.

Во втором тайме динамовцы продолжили давление. На 57-й минуте Лесовой пробил с убойной позиции, но не попал в ворота. Хороший момент забить был у Паршивлюка, однако Сергей ударил мимо цели. Бросилось в глаза, что москвичи во второй половине стали высоко прессинговать туляков, тем самым сломав их игру в атаке.

Под занавес тайма на поле вышел Ткачев. Для Сергея эта встреча стала сотой в футболке «Арсенала». Стоит отметить, с появлением полузащитника оружейники провели несколько атак, но до цели они так и не дошли. Видно было, что тулякам не хватало «чистого» нападающего, Панченко и Ломовицкому в этой роли было явно некомфортно.

Настоящий форвард в итоге вышел у оружейников, но было слишком поздно. Под занавес встречи на пять минут на поле появился Евгений Луценко, который возглавил штурм оборонительных редутов «Динамо», но забить тулякам так и не удалось.

В целом, команда показала неплохую игру, но без голов брать очки невозможно. Жаль, что «Арсеналу» так и не удалось реализовать свои шансы в первом тайме, тогда, возможно, все было бы иначе. Из положительного, это, конечно, появление на поле Сергея Ткачева и Евгения Луценко, этих ребят явно не хватало атаке оружейников.

Об этом сказал и главный тренер Дмитрий Парфенов, который подчеркнул, что сам факт нахождения этих ребят в раздевалке, уже идет на пользу «Арсеналу». Надеемся, что у тренерского штаба получится привести в нужную форму этих и других футболистов к заключительным матчам года.

Впереди у команды остается еще два очень важных поединка, причем, с прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Победы в этих встречах могут кардинально изменить положение дел в турнирной таблице и помогут команде спокойно готовиться к весенней части чемпионата.

«Динамо» — «Арсенал» — 1:0 (1:0)

6 декабря. Москва. «ВТБ Арена», 4768 зрителей. Судьи Василий Казарцев (Санкт-Петербург), Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Александр Богданов (Верея).

Гол: Фомин (45, 1:0),

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Рауш, 81), Евгеньев, Ордец, Варела, Терехов (Тюкавин, 46), Фомин (Нойштедтер, 86), Грулев (Комличенко, 86), Лесовой (Нжи, 77), Шиманьски, Моро.

«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Довбня, Мохаммед (Ткачев, 72), Сокол, Ломовицкий, Костадинов, Чаушич, К. Кангва (Бурлак, 58), Пантелеев (Горбатенко, 58), Панченко (Луценко, 88).

Предупреждения: Ордец (72), Довбня (78), Тюкавин (83) .

Удары (в створ): 20 (4) — 11 (2). Угловые: 5 — 2. Голевые моменты: 3 — 2.