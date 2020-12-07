С начала пандемии в Тульской области умерли 517 человек с ковидом

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 33 пациентов с коронавирусом. Это жители Тулы, Алексина, Волово, Дубны, Ефремова, Кимовска, Одоева, Черни, Веневского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского и Щекинского районов. Возраст пациентов — от 40 до 92 лет. У 26 пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших с COVID-19 за всё время наблюдения — 517 человек.

По данным регионального оперативного штаба, с 30 ноября по 6 декабря зарегистрировано 1274 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов, кроме Арсеньевского и Каменского районов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 17 880 случаев заболевания.

За неделю 1202 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 15 760 человек.