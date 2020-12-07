новости
новости
Регистрация
С начала пандемии в Тульской области умерли 517 человек с ковидом

С начала пандемии в Тульской области умерли 517 человек с ковидом

Об этом сообщает региональный оперштаб.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 33 пациентов с коронавирусом. Это жители Тулы, Алексина, Волово, Дубны, Ефремова, Кимовска, Одоева, Черни, Веневского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского и Щекинского районов. Возраст пациентов — от 40 до 92 лет. У 26 пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших с COVID-19 за всё время наблюдения — 517 человек.

По данным регионального оперативного штаба, с 30 ноября по 6 декабря зарегистрировано 1274 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов, кроме Арсеньевского и Каменского районов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 17 880 случаев заболевания.

За неделю 1202 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 15 760 человек.

Сюжет: Коронавирус
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 7 декабря
Жизнь Тулы и области
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 7 декабря
сегодня, в 12:28, 11 372 0
Врач назвал самые частые осложнения перенесенного коронавируса
Мир
Врач назвал самые частые осложнения перенесенного коронавируса
сегодня, в 09:30, 58 1783 -1
В Тульской области – новый антирекорд по заражениям COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области – новый антирекорд по заражениям COVID-19
вчера, в 11:26, 246 8535 3
За минувшие сутки в Тульской области заболели коронавирусом 186 человек
Жизнь Тулы и области
За минувшие сутки в Тульской области заболели коронавирусом 186 человек
5 декабря, в 11:12, 191 3988 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:12 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусумерли с коронавирусом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Динамо» – «Арсенал»: обидное поражение
«Динамо» – «Арсенал»: обидное поражение
Суточное число заболевших COVID-19 в Тульской области перевалило за 200
Суточное число заболевших COVID-19 в Тульской области перевалило за 200
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.