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Госавтоинспекция предупреждает туляков о плохой погоде и дорожных опасностях

Госавтоинспекция предупреждает туляков о плохой погоде и дорожных опасностях

В ближайшие сутки в регионе похолодает, ожидаются осадки – мокрый снег с дождём.

Ухудшение погодных условий может привести к образованию наледи в ночное время. Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области настоятельно рекомендуют всем автомобилистам использовать зимнюю резину.

При похолодании летник шины твердеют и теряют свои свойства, сцепление с дорогой ухудшается – всё это повышает риск возникновения ДТП. Водителям следует психологически настроиться на «зимний» – быть особенно аккуратными и внимательными, строго соблюдать ПДД и учитывать состояние дорожного покрытия.

Манера вождения должна соответствовать дорожным и погодным условиям. Откажитесь от резких маневров, соблюдайте дистанцию и боковой интервал. В непогоду обязательно  включайте противотуманные фары, а при сильном тумане или снегопаде снижайте скорость до максимально безопасной.

Перед тем, как отправиться в путь, расчистите стёкла, зеркала и световые приборы от грязи, снега и наледи. Обеспечьте себе полную видимость и максимальный контроль за ситуацией на дороге.

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