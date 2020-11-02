На матч «Арсенала» с «Ротором» пустят только владельцев абонементов
Об этом сообщает клубная пресс-служба.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в Тульской области на посещение матчей сохраняются ограничения — 10% от вместимости Центрального стадиона.
На игру «Арсенал» — «Ротор», которая состоится 7 ноября в 16.30, болельщики смогут пройти только по абонементам. Билеты онлайн, в кассах стадиона и на сторонних сайтах продаваться не будут. Остерегайтесь мошенников!
Отметим, что на трибунах болельщики обязаны находиться в масках и перчатках во время всего матча. Зрителей разместят с учетом требований социальной дистанции.
Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру тела. Туляков просят прийти на стадион заранее.
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