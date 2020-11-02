За неделю у 808 жителей Тульской области выявлен коронавирус

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 12 618 случаев заболевания.

По данным регионального оперативного штаба, с 27 октября по 2 ноября 527 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 10 907 человек.



За минувшую неделю зарегистрировано 808 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них за сутки – 129 случаев. Жители, у которых выявлена инфекция, проживают во всех районах и городских округах региона.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 12 618 случаев заболевания.