За неделю у 808 жителей Тульской области выявлен коронавирус
Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 12 618 случаев заболевания.
По данным регионального оперативного штаба, с 27 октября по 2 ноября 527 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 10 907 человек.
За минувшую неделю зарегистрировано 808 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них за сутки – 129 случаев. Жители, у которых выявлена инфекция, проживают во всех районах и городских округах региона.
Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 12 618 случаев заболевания.
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