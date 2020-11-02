Футбольный эксперт объяснил спад в игре тульского «Арсенала»

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31 октября в Казани состоялся матч 13-го тура Российской премьер-лиги.

Известный футбольный эксперт, экс-защитник сборной СССР, Александр Бубнов прокомментировал результаты матча порталу Sportbox:

– У «Арсенала» есть большая проблема: они стали очень много пропускать. Раньше этого не было. Сказываются и потери в группе атаки: Луценко все еще недоступен, Джорджевич не в лучшей форме, полузащитники стали меньше забивать. Из-за проблем в средней линии туляки плохо контролируют центр поля. И потом, нет той сыгранности, которая была у команды в прошлом сезоне. Все эти факторы и привели к тому, что «Арсенал» скатился в низы турнирной таблицы.

После 13 сыгранных матчей туляки занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Следующий матч «Арсенал» проведет 7 ноября в Туле против волгоградского «Ротора».