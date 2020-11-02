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Футбольный эксперт объяснил спад в игре тульского «Арсенала»
фото: соцсети

Футбольный эксперт объяснил спад в игре тульского «Арсенала»

Александр Бубнов высказался после матча с «Рубином».

31 октября в Казани состоялся матч 13-го тура Российской премьер-лиги.
 
Местный «Рубин» принимал тульский «Арсенал» и выиграл со счетом 3:1.
 
Известный футбольный эксперт, экс-защитник сборной СССР, Александр Бубнов прокомментировал результаты матча порталу Sportbox:
 
– У «Арсенала» есть большая проблема: они стали очень много пропускать. Раньше этого не было. Сказываются и потери в группе атаки: Луценко все еще недоступен, Джорджевич не в лучшей форме, полузащитники стали меньше забивать. Из-за проблем в средней линии туляки плохо контролируют центр поля. И потом, нет той сыгранности, которая была у команды в прошлом сезоне. Все эти факторы и привели к тому, что «Арсенал» скатился в низы турнирной таблицы.
 
После 13 сыгранных матчей туляки занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. 
 
Следующий матч «Арсенал» проведет 7 ноября в Туле против волгоградского «Ротора».
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