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В Тульской области завершился Кубок России по ралли-рейдам
Фото предоставлено организаторами. Фото: Анна Зосименко, Сергей Беляков, Алексей «Кот».

В Тульской области завершился Кубок России по ралли-рейдам

Рассказываем, кто стал победителем.

В Тульской области завершился этап Кубка России по ралли-рейдам. Дистанцию финального дня гонки составили три круга по 86 километров каждый, общей протяженностью около 260 км. Трехмерная трасса с обилием спусков и подъемов, острых поворотов, скоростных участков, в также непростое покрытие — слегка размокший чернозем и лужи — держали в тонусе обоих членов экипажа и требовали повышенного внимания и мастерства пилотирования.

Как сообщают организаторы, с самого начала Баха «Тула» не задалась для одного из экипажей команды «Газ Рейд Спорт». Если в пятницу у Газели Next Вячеслава Субботина еще до старта были проблемы со сцеплением, то в заключительный день гонки уже на 42 километре дистанции у автомобиля пропало давление масла в двигателе и было принято решение досрочно прекратить гонку, чтобы сохранить машину.

Еще у одних участников соревнований Сергея Соболева и Дмитрия Тюпенкина, выступающих под стартовым номером 212, также были проблемы с техникой — во время финального спецучастка срезало шпильки крепления сцепления и экипаж вынужден был оформить сход.

Заслуженный мастер спорта Борис Гадасин на прототипе G-Force Bars, показавший лучшее время на прологе, решил не сбавлять темпа во второй день соревнований и проехал дистанцию 260 километров за 02:57:47, оставив своих ближайших соперников Максима Багеля и Андрея Рудницкого (стартовый номер 238) далеко позади и забрав первое место в общем зачете.

– Хотел бы сказать огромное спасибо организаторам, региональной общественной организации «Федерация автомобильного спорта» и лично Льву Гарину, которые проводят соревнования и позволяют существовать нашей дисциплине. Я получил огромное удовольствие от гонки. Два года не ездил в «боевом» режиме и было приятно вернуться, хотя и стал несколько хуже пилотировать. Была задача вкатиться, восстановить навыки. Я ее выполнил, но пока собой не очень доволен, — рассказал Борис Гадасин.

Максим Багель и Андрей Рудницкий тоже показали отличные результаты: первое место в классе N2 и отличное время прохождения дистанции гонки — 03:24:45. По итогам двух дней они смогли привезти четыре с половиной минуты ближайшим преследователям — экипажу под стартовым номером 237, в результате чего Владислав Маликов и Дмитрий Карпов на Yamaha YXZ 100R заняли второе место в классе. С большим отставанием от них на финиш пришел еще один призер в зачете N2 — Евгений Белый и Дмитрий Шитиков. 40 минут его отделяло от Багеля и более 35 от Маликова, поэтому только третье место.

В зачете «рейд спорт» неизменными лидерами по итогам двух дней были Алексей Игнатов и Олег Нежнов из команды «Газ Рейд Спорт» на ГАЗель Next. У Андрея Сушенцова не получилось удержать позиции, и он откатился на пятое место, а на второе вырвались Андрей Динабург и Сергей Переверзев, которые на финальном спецучастке стартовали с 15 позиции, но смогли обойти соперников. Третью ступеньку подиума занял рыжий TomCat Сергея Сухорукова и Никиты Пузикова, который приехал на финиш изрядно потрепанным без капота и с поврежденным крылом.

В национальном зачете лидером двух дней Бахи «Тула» стал экипаж заводской команды «УАЗ спорт». Михаил Кутинов и Максим Плюхин с каждым кругом увеличивали разрыв с соперниками и в итоге привезли семь с половиной минут экипажу Михаила Расторгуева и более 12 минут экипажу Дмитрия Рыбина, поэтому Расторгуев на втором, а Рыбин на третьем местах соответственно.

Помимо Этапа Кубка России по ралли-рейдам Баха «Тула» имела статус еще и Кубка Тульской области. И если результаты зачета N2 в обоих Кубках совпадают, то в зачетах «Рейд спорт» и «Национальный» они отличаются. В «Национальном зачете» областного Кубка первое место у Михаила Расторгуева и Петра Пономарева, за ними на второй ступеньке подиума расположился Иван Паристый и Марзалюк Владимир, а замкнули тройку призеров Александр Пономаренко и Андрей Бородин из команды «One-Up Motorsport».

В зачете Рейд спорт Кубка Тульской области лидером стал Сергей Сухоруков и Никита Пузиков, за ними финишировали Богдан Вавренюк и Артем Терентьев, а третье место у Алексея Домановского и Олега Вострикова.

результаты

Результаты этапа Кубка России по ралли-рейдам выглядят так:

Зачет N2:

  • 1 место Максим Багель / Андрей Рудницкий
  • 2 место Владислав Маликов / Дмитрий Карпов
  • 3 место Евгений Белый / Дмитрий Шитиков

Зачет «Рейд спорт»:

  • 1 место Алексей Игнатов / Олег Нежнов
  • 2 место Андрей Динабург / Сергей Переверзев
  • 3 место Сергей Сухоруков / Никита Пузиков

Зачет Национальный (N):

  • 1 место Михаил Кутинов / Максим Плюхин
  • 2 место Михаил Расторгуев / Петр Пономарев
  • 3 место Дмитрий Рыбин /Андрей Батенко

Общий зачет:

  • 1 место Борис Гадасин / Дмитрий Кожухов
  • 2 место Максим Багель / Андрей Рудницкий
  • 3 место Владислав Маликов / Дмитрий Карпов

Результаты Кубка Тульской области:

Зачет N2:

  • 1 место Максим Багель / Андрей Рудницкий
  • 2 место Владислав Маликов / Дмитрий Карпов
  • 3 место Евгений Белый / Дмитрий Шитиков

Зачет Национальный (N):

  • 1 место Михаил Расторгуев / Петр Пономарев
  • 2 место Иван Паристый / Владимир Марзалюк
  • 3 место Александр Пономаренко / Андрей Бородин

Зачет «Рейд спорт»:

  • 1 место Сергей Сухоруков / Никита Пузиков
  • 2 место Богдан Вавренюк / Артем Терентьев
  • 3 место Алексей Домановский / Олег Востриков
 

Баха «Тула» завершена благодаря усилиям минспорта Тульской области, региональной общественной организации «Федерация Автомобильного спорта», а также администрациям Воловского и Куркинского районов.

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