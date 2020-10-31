«Рубин» – «Арсенал»: Что команду Подпалого ждет дальше?

Фото пресс-служб "Арсенала" и "Рубина". Текст Сергея Малютина.

Выезд в Казань давно стал для «Арсенала» нелегким испытанием. В последних пяти гостевых поединках с «Рубином» тулякам удалось взять всего одно очко. Кстати, столько же оружейники в общей сложности привезли с выездных встреч в этом сезона. По этому показателю наша команда уверенно занимает последнюю строчку. С другой стороны, любая серия рано или поздно заканчивается, к сожалению, в этот раз этого не произошло.

От цифр перейдем к составу и проблемам, с которыми столкнулся тренерский штаб. По ряду причин Сергей Подпалый в этой встрече не мог рассчитывать на 11 футболистов. Для такого плотного графика это очень много. Соответственно, у главного тренера было не так много вариантов по стартовому сочетанию игроков на поединок с казанцами. Не удивительно, что с первых минут вышли все те же футболисты, что и в матче с ЦСКА.

Поединки в Москве и Казани объединял не только состав туляков, но и то, как оружейники провели первые минуты. Арсенальцы без раскачки принялись атаковать ворота «Рубина». Забить можно было уже на четвертой минуте. Ломовицкий грамотно вывел один на один Джорджевича, Лука попытался уложить мяч в ближний угол, но вратарь Дюпин ликвидировал угрозу.

Очень бодро выглядел на первых минутах левый фланг. Эванс и Панченко быстро, в три передачи, доходили до ворот соперника, но до серьезных угроз дело не доходило. С завидным постоянством практически из любой позиции бил Ломовицкий, но и тут всё было далеко от цели.

«Рубин», в свою очередь, первые минуты потратил на разведку. Закончилась она на 20-й минуте, когда подопечные Леонида Слуцкого хладнокровно наказали туляков за их ошибки в обороне. Йевтич исполнил точную передачу от углового флажка в центр штрафной, где в гордом одиночестве оказался Старфельт — 1:0.

Этот забитый мяч вновь продемонстрировал, что выводов защита «Арсенала» по итогам прошлых встреч так и не сделала.

Как можно раз за разом оставлять футболистов без опеки на стандартах, непонятно.

Едем дальше. Не прошло и двух минут, как второй гол влетел в сетку ворот туляков. Деспотович получил мяч на фланге, вошел в штрафную и обводящим ударом отправил «снаряд» в сетку — 2:0. Нельзя сказать, что «Рубин» придумал что-то сверхъестественное, просто хорошо подготовился к матчу, поймав туляков на ошибках, которые они совершают из игры в игру.

После двух пропущенных мячей хозяева продолжали ждать своего шанса, а «Арсенал» всеми силами пытался исправить ситуацию. Правда, мало что получалось. Казалось, что игроки просто не знали, как вскрыть мобильную и насыщенную оборону казанцев. Соперник же мог окончательно похоронить интригу на последних минутах первой половины.

Злой гений «Рубина» Деспотович, забивавший нам еще, когда играл в «Оренбурге», «простил» оружейников, не попав с трех метров в ворота.

После перерыва ситуация на поле не изменилась: «Рубин» полностью ушел в контратакующую игру, а «Арсенал» не понимал, как превратить преимущество в забитые мячи.

Кстати, практически 50 минут на поле не был заметен Кварацхелия. Напомнил Хвича о себе на 53-й минуте. Грузинский полузащитник шикарным диагональным пасом нашел Бакаева на правом фланге, тот вошел в штрафную и отправил мяч под рукой Шамова — 3:0.

В голове возник вопрос: «Что дальше»? А дальше были замены, несколько хороших атак и гол Панченко. Эванс в привычной для себя манере промчался по флангу, накрутив двух защитников, и покатил на Панченко. Кирилл мощно и точно пробил под дальнюю штангу — 1:3.

Жаль, но «Арсенал» в пятый раз за сезон возвращается домой без очков. Такое было разве что во времена Сергея Кирьякова. Чем там дело закончилось, мы все прекрасно помним. Не хотелось бы повторения той плачевной ситуации, но, видимо, всё к этому идет. Мечты о еврокубках выглядят бредом сумасшедшего, в этом сезоне канонирам, кажется, предстоит борьба за выживание.

Что будет дальше? Неизвестно. Понятно только одно: для клуба и команды поворотным станет матч с «Ротором», результат которого может предопределить дальнейшую судьбу «Арсенала».

«Рубин» (Казань) - «Арсенал» – 3:1 (2:0)



31 октября. Казань. «Ак Барс Арена», 3899 зрителей. Судьи Василий Казарцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Сафьян (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва)



Голы: Старфельт (20, 1:0), Деспотович (22, 2:0), Бакаев (53, 3:0), Панченко (83, 3:1)



«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Уремович (Зуев, 71), Хван, Йевтич (Тарасов, 85), Деспотович (Макаров, 71), Кварацхелия (Косарев, 85), Абильдгор, Самошников, Бакаев (Зотов, 80).



«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Беляев, Ломовицикий, Григалава, Э.Кангва, Панченко (Хлусевич, 85), Джорджевич (Минаев, 85), Чаушич, Мохаммед (К.Кангва, 71), Рассказов (Сокол, 80).



Предупреждения: Э.Кангва (55), Самошников (63), Беляев (85), Косарев (90+).