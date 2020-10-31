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Тульский музей изобразительных искусств приглашает на выставку «Библейские сюжеты»

Тульский музей изобразительных искусств приглашает на выставку «Библейские сюжеты»

В экспозиции выставки - живописные работы современных московских художников.

До 8 ноября в Тульском музее изобразительных искусств продолжает работу выставку «Библейские сюжеты». Она включает живописные работы современных московских художников Татьяны Назаренко, а также Алексея и Игоря Новиковых. Примечательно, что произведения данных авторов экспонируются в Туле впервые. В двух выставочных залах музея посетители увидят около 40 новых работ, а также оригинальные скульптурные композиции.

Эта выставка при помощи известных библейских сюжетов в изложении художников настраивает на размышления о жизни, справедливости, пороках человечества.

Рассматривая работы Игоря Новикова зритель попадает в мир загадочных пиктограмм.  Их Игорь Алексеевич изобрёл ещё в 1980-х годах и виртуозно вписывает в свои полотна, которые часто являются узнаваемыми копиями шедевров знаменитых русских художников.

По замыслу автора, пиктограммы на фоне картин выдающихся классических мастеров отражают окружающую действительность. А необычные алюминиевые скульптуры цикла «Грехопадение» изобличают человеческие пороки и социальные проблемы. Здесь же находятся картины отца художника, Алексея Ивановича, посвящённые быту русской деревни. Для произведений Новикова-старшего характерны простота композиции, обыденность мотива и сдержанность пластических средств. «Оживляют» сельский мир деревянные фигурки его жителей.

Выставка работает до 8 ноября 2020 года.

Возрастная категория: 16+

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